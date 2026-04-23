        Стрілянина у Львові: поліція затримала підозрюваного (відео)

        Галина Шподарева
        23 Квітня 2026 11:33
        Затриманий за підозрою у стрілянині у Львові / Фото: Поліція Львівщини
        23 квітня в одній з багатоповерхівок Шевченківського районі Львова сталася стрілянина. Відео затримання стрільця публікують місцеві Telegram-канали.

        За інформацією ГУНП у Львівській області, постраждалих внаслідок інциденту немає.

        Сьогодні близько 9:20 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про постріли, які чули мешканці одного з багатоквартирних будинків на вулиці Грінченка у Львові.

        Реклама
        Реклама

        “Стріляв 34-річний мешканець однієї з квартир будинку, який має ментальні порушення. Постріли були здійснені у помешканні з револьвера системи Флобер, який чоловік, побачивши правоохоронців, викинув у вікно”, — розповіли в поліції.  

        Постраждалих внаслідок події немає. Револьвер вилучили. Зловмисник був доставлений до спеціального лікувального закладу. Вирішується питання правової кваліфікації події.

        Вилучений револьвер / Фото: Поліція Львівщини

        Реклама
        Реклама

