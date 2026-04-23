Стрілянина у Львові: поліція затримала підозрюваного (відео)

23 квітня в одній з багатоповерхівок Шевченківського районі Львова сталася стрілянина. Відео затримання стрільця публікують місцеві Telegram-канали.

За інформацією ГУНП у Львівській області, постраждалих внаслідок інциденту немає.

Сьогодні близько 9:20 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про постріли, які чули мешканці одного з багатоквартирних будинків на вулиці Грінченка у Львові.

“Стріляв 34-річний мешканець однієї з квартир будинку, який має ментальні порушення. Постріли були здійснені у помешканні з револьвера системи Флобер, який чоловік, побачивши правоохоронців, викинув у вікно”, — розповіли в поліції.

Постраждалих внаслідок події немає. Револьвер вилучили. Зловмисник був доставлений до спеціального лікувального закладу. Вирішується питання правової кваліфікації події.