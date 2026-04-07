У Львові планують підвищити тарифи на проїзд, але не до 42 грн

У Львові не підтримали підвищення вартості проїзду в громадському транспорті до 42 грн, яке пропонували перевізники. Натомість у місті розглядають помірне коригування тарифів.

Як повідомили у Львівській міській раді, з суботи, 11 квітня, у місті повертається безкоштовна пересадка в громадському транспорті.

Водночас у мерії заявили, що не підтримують запропоноване перевізниками підвищення вартості проїзду до 42 грн.

Натомість місто пропонує помірне коригування тарифів для збереження якості перевезень.

Зокрема, студентський тариф може зрости до 11,5 грн (зараз 8,5 грн), оплата за допомогою ЛеоКарт — до 23 грн (нині 17 грн), банківською карткою — до 26 грн (зараз 20 грн), а готівкою — до 30 грн (нині 25 грн).

У міській раді зазначили, що процедура коригування тарифів триватиме близько місяця, після чого питання винесуть на розгляд виконавчого комітету, який ухвалить остаточне рішення.

Останній раз тарифи на проїзд у Львові переглядали у 2025 році. Тоді вартість пального становила близько 45 грн за літр, тоді як зараз перевищує 90 грн.