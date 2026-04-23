На Буковині чоловік із ножем та гайковим ключем напав на військових ТЦК: двоє поранених

У Чернівецькій області поблизу села Струмок чоловік під час конфлікту напав із ножем на двох військовослужбовців ТЦК та СП. Двоє військових зазнали поранень, підозрюваного затримано.

Про це повідомили у Чернівецькій обласній прокуратурі.

Напад стався 20 квітня під час перевезення чоловіка до мобілізаційного центру. Між цивільним та двома військовослужбовцями ТЦК та СП виникла суперечка.

Реклама

Реклама

У ході конфлікту підозрюваний дістав ніж і завдав обом потерпілим кількох ударів у ділянку шиї. Після цього він пошкодив службовий автомобіль ТЦК та, продовжуючи чинити опір, вдарив одного з військовослужбовців гайковим ключем у передпліччя.

Чоловіка затримали та взяли під варту. Військовослужбовцям надали медичну допомогу, їх життю нічого не загрожує.

Підозрюваному інкримінують замах на умисне вбивство військовослужбовців та хуліганство (ч. 2 ст. 15 п.п. 1 та 8 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 296 КК України).