        Що варто знати перед тим, як йти в «Азов»?

        23 Квітня 2026 09:45

        Багато хто думає про службу і починає питанням «куди саме йти?». Починається плутанина: в одних знайомих одна історія, в інших – зовсім інша. Хтось розповідає, що все вирішують за тебе. Хтось – що можна впливати на свій напрям. У новинах одне, у чатах – інше.

        У підсумку людина зависає: бажання, рішення є, але куди звернутися – тема відкрита. Зараз вибір, де служити, справді широкий – багато підрозділів працюють на своєму рівні. Серед них часто згадують і «Азов». Тому логічно розібратись, у чому його особливості і як там усе влаштовано на практиці.

        Що таке корпус Азов?

        «Азов» – це не один підрозділ. Його основа – 12-та бригада спеціального призначення, навколо якої сформували 1-й корпус Національної гвардії України «Азов». До нього входять різні підрозділи з окремими задачами.

        Є бойові підрозділи, є технічні напрямки, є медицина, зв’язок, забезпечення. І вся ця система працює разом.

        Тобто це не історія про «всіх однаково». У кожного – своя функція, а результат спільний.

        Підготовка перед виходом на позиції

        Один із моментів, який найбільше хвилює новачків, що буде до першого бойового виходу?

        Перед тим, як людина потрапляє у підрозділ, вона проходить навчання. Так, це не один інструктаж і не «показали – і пішов». Це етап, де:

        • Дають базові знання і навички;
        • відпрацьовують дії у різних ситуаціях;
        • формують взаємодію в групі;
        • дивляться, як людина працює під навантаженням;
        • коригують напрям, якщо це потрібно.

        У підсумку людина приходить у підрозділ уже з розумінням базових речей, а не з нуля.

        Є різниця, з ким служити

        Часто здається, що у війську всі «однакові». Насправді ні. Поруч можуть бути:

        • Ті, хто прийшов із цивільних професій;
        • військові з досвідом ще з 2014 року;
        • люди, які змінили кілька напрямків і знають систему зсередини.

        Працюють разом на одну мету зі спільними цінностями. Романтизація служби відсутня, бо йде війна, а тому запекла боротьба гартує й об’єднує.

        Як визначають напрям служби?

        Один із головних страхів – «мене просто кудись визначать».

        На практиці дивляться на кілька речей одночасно: досвід, фізичний стан, навички, попередню професію. Далі пропонують варіанти, де людина може бути корисною.

        Які напрямки є у бригаді «Азов»?

        Усередині корпус Азов вакансії має на різні напрямки:

        • Бойові підрозділи;
        • робота з безпілотними системами;
        • технічні спеціальності;
        • медичний напрям;
        • забезпечення і логістика.

        Тому приходять не тільки ті, хто бачить себе на передовій, а й ті, хто має інший досвід і може застосувати його.

        Що змінюється для людини?

        Служба передбачає зміни. З’являються нові навички, яких раніше не було. Змінюється спосіб мислення – швидше приймаються рішення, більше уваги до деталей  З’являється розуміння, як працює велика система зсередини. І з часом багато хто переходить в інші напрямки, розширює свою роль чи бере на себе більше відповідальності.

        Крок до «Азов»: від бажання до рішення

        Найгірше, що можна зробити – залишитися в стані «подумаю ще».

        Якщо тема служби вже з’явилась – простіше розібратись до кінця: подивитися актуальні вакансії на azov.army, поговорити з рекрутерами, поставити свої питання. Хтось продовжує порівнювати підрозділи. Хтось уже обрав корпус «Азов» і рухається далі.


