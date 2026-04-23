У Росії заявили, що отримали запрошення на саміт G20 у США

У МЗС Росії заявили, що країна отримала запрошення на саміт G20, який має відбутися у США. Водночас остаточне рішення щодо участі ще не ухвалене.

Про це пише РИА Новости з посиланням на заступника міністра закордонних справ РФ Олександра Панкіна.

За його словами, Росію запросили на захід на найвищому рівні.

Реклама

Реклама

“Є запрошення бути присутнім на найвищому рівні, але ми подивимося ближче до дати, Бог знає, що відбудеться до цього”, — сказав він.

Раніше представниця Росії у G20 Світлана Лукаш заявляла, що американське головування готується до можливого приїзду президента РФ Володимира Путіна.

Водночас 11 березня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявляв, що про візит Путіна на саміт у США “не йдеться”.

Саміт G20 планують провести у грудні 2026 року в Маямі.