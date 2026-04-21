        США взяли на абордаж танкер без прапора, пов’язаний з Іраном

        Сергій Бордовський
        21 Квітня 2026 15:36
        США перехопили санкціоноване судно в Індо-Тихоокеанському регіоні / Фото: Міністерство оборони США
        США перехопили санкціоноване судно в Індо-Тихоокеанському регіоні / Фото: Міністерство оборони США

        Американські військові вночі провели морське перехоплення та огляд санкціонованого судна без прапора. Операція відбулася в зоні відповідальності Індо-Тихоокеанського командування без інцидентів.

        Як повідомили в Міністерстві оборони США, сили США здійснили право огляду, морське перехоплення та абордаж санкціонованого танкера M/T Tifani, який не мав державної належності.

        Операція відбулася в зоні відповідальності Індо-Тихоокеанського командування США і пройшла без інцидентів.

        У відомстві заявили, що продовжать глобальні зусилля з контролю за морськими перевезеннями для протидії незаконним мережам і перехоплення суден, які перебувають під санкціями та можуть надавати матеріальну підтримку Ірану.

        Також у Міністерстві оборони США наголосили, що міжнародні води не є безпечним притулком для санкціонованих суден.

        У відомстві додали, що й надалі обмежуватимуть свободу дій незаконних суб’єктів і пов’язаних із ними суден у морській сфері.


