США взяли на абордаж танкер без прапора, пов’язаний з Іраном

Американські військові вночі провели морське перехоплення та огляд санкціонованого судна без прапора. Операція відбулася в зоні відповідальності Індо-Тихоокеанського командування без інцидентів.

Як повідомили в Міністерстві оборони США, сили США здійснили право огляду, морське перехоплення та абордаж санкціонованого танкера M/T Tifani, який не мав державної належності.

Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the stateless sanctioned M/T Tifani without incident in the INDOPACOM area of responsibility.⁰⁰As we have made clear, we will pursue global maritime enforcement efforts to disrupt illicit… pic.twitter.com/EGwDe3dBI3 April 21, 2026

У відомстві заявили, що продовжать глобальні зусилля з контролю за морськими перевезеннями для протидії незаконним мережам і перехоплення суден, які перебувають під санкціями та можуть надавати матеріальну підтримку Ірану.

Також у Міністерстві оборони США наголосили, що міжнародні води не є безпечним притулком для санкціонованих суден.

У відомстві додали, що й надалі обмежуватимуть свободу дій незаконних суб’єктів і пов’язаних із ними суден у морській сфері.