Стрілянина у США: у Луїзіані стрілець убив вісьмох дітей, його ліквідувала поліція

У місті Шривпорт у штаті Луїзіана сталася масова стрілянина, внаслідок якої загинули щонайменше вісім дітей. Ще кілька людей отримали поранення.

Про це повідомляють Reuters, Associated Press та The Guardian з посиланням на місцеву поліцію.

За даними правоохоронців, жертвами стали діти віком від одного до 14 років. Загалом було поранено щонайменше десять людей.

Стрілянина сталася рано вранці 19 квітня у кількох місцях, зокрема у двох житлових будинках у районі Сідар-Гроув.

Поліція зазначає, що інцидент має ознаки домашнього насильства. Деякі з убитих дітей, за попередньою інформацією, могли бути родичами нападника.

Після стрілянини підозрюваний викрав автомобіль і намагався втекти, однак загинув під час переслідування, коли поліція відкрила вогонь.

Ім’я нападника офіційно не розголошується, розслідування триває.

У місті заявили, що це може бути одна з найтрагічніших подій за останні роки. Мер Шривпорта Том Арсено назвав інцидент «жахливою трагедією», а начальник поліції Вейн Сміт зазначив, що масштаби події є безпрецедентними.

За даними Gun Violence Archive, з початку 2026 року у США сталося понад 110 масових стрілянин.