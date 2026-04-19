        Події

        Стрілянина у США: у Луїзіані стрілець убив вісьмох дітей, його ліквідувала поліція

        Сергій Бордовський
        19 Квітня 2026 20:26
        читать на русском →
        Масова стрілянина в Луїзіані: загинули діти віком від 1 до 14 років / Скриншот
        Масова стрілянина в Луїзіані: загинули діти віком від 1 до 14 років / Скриншот

        У місті Шривпорт у штаті Луїзіана сталася масова стрілянина, внаслідок якої загинули щонайменше вісім дітей. Ще кілька людей отримали поранення.

        Про це повідомляють Reuters, Associated Press та The Guardian з посиланням на місцеву поліцію.

        За даними правоохоронців, жертвами стали діти віком від одного до 14 років. Загалом було поранено щонайменше десять людей.

        Стрілянина сталася рано вранці 19 квітня у кількох місцях, зокрема у двох житлових будинках у районі Сідар-Гроув.

        Поліція зазначає, що інцидент має ознаки домашнього насильства. Деякі з убитих дітей, за попередньою інформацією, могли бути родичами нападника.

        Після стрілянини підозрюваний викрав автомобіль і намагався втекти, однак загинув під час переслідування, коли поліція відкрила вогонь.

        Ім’я нападника офіційно не розголошується, розслідування триває.

        У місті заявили, що це може бути одна з найтрагічніших подій за останні роки. Мер Шривпорта Том Арсено назвав інцидент «жахливою трагедією», а начальник поліції Вейн Сміт зазначив, що масштаби події є безпрецедентними.

        За даними Gun Violence Archive, з початку 2026 року у США сталося понад 110 масових стрілянин.


        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини