Трамп заявив про захоплення іранського судна та пригрозив новими ударами по Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові перехопили іранське вантажне судно та взяли його під контроль. Він також звинуватив Іран у порушенні перемир’я та пригрозив новими ударами.

Про це повідомив Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

За його словами, вантажне судно TOUSKA під іранським прапором намагалося прорватися через морську блокаду, однак його перехопив есмінець ВМС США USS Spruance у затоці Оман.

Трамп стверджує, що після відмови екіпажу виконати вимоги зупинитися американські військові вивели судно з ладу та взяли його під контроль. Наразі корабель перебуває під контролем морської піхоти США.

Він також зазначив, що судно перебуває під санкціями Міністерства фінансів США через попередню незаконну діяльність.

Окремо Трамп заявив, що Іран напередодні відкрив вогонь у Ормузькій протоці, назвавши це порушенням домовленостей про припинення вогню.

За його словами, обстріли були спрямовані, зокрема, у бік французького судна та британського вантажного корабля.

Трамп повідомив, що представники США вирушають до Пакистану для переговорів з іранською стороною.

Водночас він пригрозив, що у разі відмови Ірану від запропонованої угоди США можуть завдати ударів по енергетичній інфраструктурі та мостах країни.

Трамп також заявив, що закриття Ормузької протоки завдає значних фінансових втрат Ірану, тоді як США, за його словами, не зазнають збитків.