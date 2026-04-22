США звертаються до українських технологій боротьби з дронами після атак Ірану

Військові США останніми тижнями впровадили українські технології боротьби з дронами на ключовій американській авіабазі в Саудівській Аравії, повідомили п’ятеро людей, обізнаних із ситуацією. Це відбувається на тлі спроб зупинити атаки, які знищили літаки та будівлі і призвели до загибелі щонайменше одного військовослужбовця, пише Reuters.

Розгортання української платформи управління та контролю під назвою Sky Map на авіабазі Принц Султан, про яке раніше не повідомлялося, свідчить про те, що українські військові випередили інших у технологіях дронів і протидії їм, загартованих у чотирирічній війні з Росією.

Українські військові прибули на базу останніми тижнями, щоб навчати американських військових роботі з Sky Map. Ця система широко використовується українською армією для виявлення наближення загроз, включно з розробленими в Ірані дронами Shahed, а також для запуску контратак із використанням дронів-перехоплювачів.

Оскільки дешеві масово вироблені дрони відіграють значну роль у війні Росії проти України, Пентагон збільшив інвестиції в технології боротьби з ними. Однак використання українських технологій на базі Принц Султан, розташованій приблизно за 400 миль (640 кілометрів) від Ірану і такій, що зазнавала хвиль атак дронів і ракет із початку війни, підкреслює вразливості американської протиповітряної та протиракетної оборони, вважають аналітики.

«Існують давні прогалини в системі протиповітряної та протиракетної оборони США по всьому світу», — заявив Тімоті Волтон, старший науковий співробітник вашингтонського аналітичного центру Hudson Institute. «Це давно відомо. Однак ця проблема не була вирішена».

«НАМ НЕ ПОТРІБНА ЇХНЯ ДОПОМОГА»

Розвиток подій відбувся через місяць після того, як президент Дональд Трамп публічно відхилив пропозицію президента України Володимира Зеленського допомогти у боротьбі з іранськими атаками дронів. «Нам не потрібна їхня допомога в захисті від дронів», — заявив Трамп в ефірі Fox News 6 березня.

Білий дім і Пентагон перенаправили запитання до Центрального командування США, яке курує базу Принц Султан. У Центральному командуванні відмовилися від коментарів.

Компанія Sky Fortress, яка володіє Sky Map, відмовилася від коментарів. Офіс Зеленського не відповів на запит про коментар.

Минулого місяця підрозділ Пентагону з боротьби з дронами оголосив про виділення 350 мільйонів доларів на посилення захисту від дронів у межах операції Epic Fury. Представник підрозділу Адам Шер повідомив, що він надає широкий спектр нових технологій, включно з сенсорами, камерами та перехоплювачами.

«Не існує “срібної кулі”, яка зупинить будь-яку загрозу з боку дронів», — сказав Шер.

SKY MAP ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ УКРАЇНСЬКОЮ АРМІЄЮ

Sky Map став однією з основних платформ управління та контролю, що використовуються українською армією, повідомили троє людей, обізнаних із ситуацією. Подібні платформи, зазвичай у вигляді панелі з картами та відеопотоками, об’єднують дані з радарів і сенсорів для виявлення вхідних загроз.

Компанія Sky Fortress, розробник Sky Map, була заснована у 2022 році українськими інженерами, пов’язаними з військовими. За словами джерела, знайомого з компанією, вона розгорнула понад 10 000 акустичних сенсорів по всій Україні для виявлення атак російських дронів.

Компанія, яка отримала фінансування від інноваційного підрозділу української армії Brave1, розробила Sky Map як програмну платформу для координації контратак проти дронів.

Sky Map — одна з низки нових технологій боротьби з дронами, розгорнутих на базі Принц Султан під час війни. Перехоплювачі Merops — дрони, розроблені американською компанією Project Eagle за підтримки колишнього генерального директора Google Еріка Шмідта — також використовувалися на базі, повідомили три джерела.

За словами джерел, посадовці зіткнулися з низкою початкових випробувальних проблем під час використання нових систем. На початку цього місяця під час випробування на базі Принц Султан один із перехоплювачів Merops втратив керування і врізався в туалетний блок на базі.

Представник Шмідта відмовився від коментарів.

АВІАБАЗА ЗАЗНАВАЛА ХВИЛЬ АТАК

Протягом кількох тижнів після початку війни база Принц Султан зазнавала хвиль атак дронів Shahed і ракет. Один із літаків радіолокаційного виявлення E-3 AWACS був знищений під час атаки 27 березня, а кілька літаків-заправників KC-135 були пошкоджені під час іншого удару. В одному випадку було знищено тент, який, імовірно, прикривав радіолокаційну систему, що використовувалася для підтримки протиракетної батареї THAAD, повідомляє CNN.

Серед технологій, що використовуються базою для захисту від ракетних і дронових атак, — система управління та контролю Forward Area Air Defense (FAAD), розроблена компанією Northrop Grumman, повідомили три джерела. Ця платформа, вперше розгорнута армією США у 1990-х роках, надає дані відстеження, допомагаючи військовим протистояти загрозам — від мінометних і ракетних ударів до дронів.

Для боротьби з дронами малої дальності база переважно використовувала перехоплювачі Coyote виробництва RTX, повідомили два джерела. Ці безпілотники з крилами можуть використовуватися як одноразові ударні дрони з бойовими частинами або з мікрохвильовою системою для виведення з ладу електроніки ворожих дронів.

Представник Northrop Grumman заявив, що система FAAD «залишається надійною в поточних умовах і забезпечує конкурентну перевагу для військових».

Представник RTX Кріс Джонсон повідомив, що перехоплювач Coyote «довів високу ефективність, знищивши сотні повітряних загроз під час бойових операцій».