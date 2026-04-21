Війна з Іраном впливає на ринок презервативів: найбільший виробник підвищить ціни до 30%

Найбільший у світі виробник презервативів планує підвищити ціни на продукцію на 20–30%. Причиною називають перебої в ланцюгах постачання через війну з Іраном.

Малайзійська компанія Karex Bhd, яка є найбільшим виробником презервативів у світі, планує підняти ціни на 20–30% і не виключає подальшого зростання, якщо проблеми з постачанням збережуться.

Як повідомляє Reuters, генеральний директор компанії Го Міа Кіат заявив, що ситуація на ринку залишається нестабільною, а витрати значно зросли. За його словами, компанія змушена перекладати ці витрати на клієнтів.

Karex виробляє понад 5 мільярдів презервативів щороку та постачає продукцію для таких брендів, як Durex і Trojan, а також для державних систем охорони здоров’я, зокрема британської NHS і програм ООН.

Через війну з Іраном зросли витрати на сировину, зокрема синтетичний каучук, нітрил, пакувальні матеріали та мастильні речовини. Це пов’язано з порушенням постачання енергоносіїв і нафтохімічної продукції з Близького Сходу.

Водночас компанія фіксує різке зростання попиту на презервативи — приблизно на 30% цього року. Це пояснюється як скороченням запасів у клієнтів, так і затримками у транспортуванні.

За словами керівництва, доставки до Європи та США тепер займають майже два місяці замість одного, а значна частина продукції затримується в дорозі.

У компанії також зазначили, що багато країн, що розвиваються, відчувають нестачу продукції через тривалі терміни доставки та зменшення фінансування міжнародних програм допомоги.