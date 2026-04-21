Суд арештував патрульного з можливістю застави 266 тис. грн у справі про теракт у Києві

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід патрульному Михайлу Дробницькому, якого підозрюють у службовій недбалості з тяжкими наслідками. Його взяли під варту на 60 діб із можливістю внесення застави.

Як повідомляє Головне в Україні з посиланням на трансляцію засідання, суд відправив Михайла Дробницького під варту строком на 60 діб із альтернативою внесення застави у розмірі 266 240 гривень. Запобіжний захід діятиме до 18 червня 2026 року.

Прокурори клопотали про тримання під вартою. Захист наполягав на домашньому арешті, вважаючи підозру передчасною та зазначаючи, що поліцейський не залишав місце події, першим прибув на виклик і викликав швидку допомогу.

Реклама

Реклама

Сам Дробницький у суді заявив: «Мені дуже шкода, що так сталося. Кожен день прокручую це в своїй голові».

За його словами, екіпаж спочатку отримав виклик про хуліганство, а під час руху почув крики та постріли. Прибувши на місце, поліцейські побачили поранених чоловіка, жінку та дитину й передали інформацію про необхідність виклику медиків.

Патрульний зазначив, що залишив напарниці ключі та планшет і попросив її принести аптечку. Після цього, за його словами, з під’їзду вийшов озброєний чоловік і відкрив прицільний вогонь, через що він був змушений відходити в укриття.

Інцидент стався 18 квітня у Голосіївському районі Києва, де побутовий конфлікт переріс у стрілянину. Нападник відкрив вогонь по людях, підпалив власну квартиру, а згодом продовжив стрілянину на вулиці та в магазині.

Унаслідок події загинули 7 людей, ще 14 отримали поранення, серед них дитина. Нападника ліквідували спецпризначенці після штурму.

За даними слідства, перший екіпаж патрульних, який прибув на місце, не застосував зброю і залишив місце події, що дозволило нападнику продовжити стрілянину.

Після трагедії двом поліцейським повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Подія спричинила кадрові рішення у патрульній поліції Києва, зокрема звільнення керівництва та призначення тимчасового керівника. Також у МВС заявили про перегляд протоколів реагування та посилення підготовки поліцейських.