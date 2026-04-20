Помер один із поранених під час теракту в Києві: кількість загиблих зросла до семи

20 квітня у Києві в лікарні помер чоловік, який зазнав поранень під час стрілянини в Голосіївському районі. Загальна кількість загиблих внаслідок теракту 18 квітня зросла до семи.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За інформацією медиків, постраждалий перебував у вкрай важкому стані, лікарі боролися за його життя, однак врятувати його не вдалося.

Наразі в лікарнях столиці залишаються семеро поранених, серед них одна дитина. Четверо дорослих перебувають у реанімації, ще двоє — у відділенні політравми.

Нагадаємо, 18 квітня у Голосіївському районі Києва чоловік відкрив вогонь по людях, унаслідок чого були загиблі та поранені. Після цього зловмисник взяв у заручники відвідувачів у супермаркеті. Поліція проводила спецоперацію, під час якої нападника ліквідували. Генеральний прокурор Руслан Кравченко підтвердив, що стрілянину вчинив 58-річний уродженець Москви. Слідчі кваліфікували вбивство цивільних у Києві як терористичний акт, що призвів до загибелі людей.