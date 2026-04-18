Теракт у Голосіївському районі: 5 жертв, 10 поранених, заручників звільнили

У Києві уточнили дані про наслідки стрілянини в Голосіївському районі. Відомо про п’ятьох загиблих і десятьох поранених, нападника ліквідували під час штурму.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За його даними, 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину по людях, унаслідок чого загинули четверо осіб. Після цього він забарикадувався у приміщенні супермаркету та захопив заручників. Під час спецоперації чоловіка ліквідували, також підтверджено загибель ще однієї людини всередині приміщення.

Реклама

Реклама

Стрілець, який захопив заручників у Києві, ліквідований / Фото Офіс Генпрокурора

Попередньо встановлено, що нападник використовував автоматичну зброю. Одночасно сталася пожежа у квартирі, де він був зареєстрований.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що станом на зараз відомо про п’ятьох загиблих. Ще десятеро людей госпіталізовані з пораненнями та травмами, їм надається необхідна допомога. Чотирьох заручників вдалося врятувати.

На місці події працюють слідчі Національної поліції та Служби безпеки України. Обставини трагедії встановлюються, триває розслідування.

“Доручив міністру внутрішніх справ і голові Національної поліції України надати суспільству всю перевірену інформацію в цій справі”, з заявив Зеленський.