У Мексиці на пірамідах Теотіуакана сталася стрілянина: загинула канадка, 13 поранених

У Мексиці на території пірамід Теотіуакана озброєний чоловік відкрив вогонь по відвідувачах. Унаслідок нападу загинула громадянка Канади, ще щонайменше 13 людей отримали поранення.

Як повідомляє Reuters, інцидент стався 21 квітня поблизу піраміди Місяця — однієї з головних споруд археологічного комплексу неподалік Мехіко.

За даними місцевої влади, стрілянину відкрив громадянин Мексики Хуліо Сесар Хассо Рамірес. Після нападу він покінчив із собою.

Унаслідок стрілянини загинула канадка, ще 13 людей постраждали. Серед поранених — громадяни Колумбії, США, Росії та Бразилії, зокрема шестирічна дитина. Також повідомляється про ще одного пораненого громадянина Канади.

Свідки розповіли, що стрілянина почалася близько 11:00. Нападник перебував на верхньому рівні споруди та здійснював постріли, після чого серед відвідувачів виникла паніка.

За словами очевидців, частину пострілів було зроблено в повітря. Люди на місці надавали першу допомогу постраждалим до прибуття медиків.

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум висловила співчуття постраждалим і їхнім родинам.

Теотіуакан є одним із найпопулярніших туристичних місць Мексики, який торік відвідали близько 1,8 млн людей. Подібні напади на таких об’єктах є рідкісними, однак інцидент може посилити увагу до безпеки напередодні чемпіонату світу з футболу 2026 року, який країна прийматиме разом зі США та Канадою.