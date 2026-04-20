На Харківщині затримали чоловіка за підозрою в умисному вбивстві

У Харківській області поліцейські затримали жителя Чугуївського району за підозрою в умисному вбивстві. Подія сталася 19 квітня в одному з населених пунктів Новопокровської громади.

Як повідомили в Поліція Харківської області, до Чугуївського районного управління поліції звернувся 53-річний чоловік, який повідомив про виявлення у квартирі без ознак життя свого 49-річного знайомого.

Правоохоронці встановили, що напередодні між чоловіками виникла сварка під час спільного вживання спиртних напоїв. У ході конфлікту підозрюваний завдав потерпілому кілька ножових поранень у грудну клітину, після чого залишив місце події.

Згодом чоловік повернувся до квартири, виявив знайомого без ознак життя та викликав поліцію. Водночас він намагався ввести правоохоронців в оману, надаючи неправдиві пояснення щодо обставин події, однак поліцейські викрили його причетність до злочину.

Фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.