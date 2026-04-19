У мережі оприлюднили відео втечі поліцейських під час стрілянини в Києві

У мережі поширили відео, на якому зафіксовано дії поліцейських під час теракту в Києві. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доручив провести службове розслідування.

На оприлюднених кадрах видно, як під час стрілянини поліцейські залишають місце події та відступають від нападника.

Також, за інформацією з відео, патрульні залишили цивільних без захисту, серед них була дитина.

Реклама

Реклама

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доручив провести службове розслідування щодо дій поліцейських під час цього теракту та передати матеріали до Державного бюро розслідувань.