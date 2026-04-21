Україна відновила нафтопровід “Дружба” і готова до запуску — Зеленський

Україна завершила ремонт пошкодженої ділянки нафтопроводу «Дружба» після російського удару. За словами президента, трубопровід уже готовий до відновлення роботи.

Про це повідомив Володимир Зеленський, коментуючи енергетичну співпрацю з партнерами. За його словами, Україна виконала ремонтні роботи на ділянці нафтопроводу «Дружба», яка була пошкоджена внаслідок російського удару.

Президент зазначив, що наразі нафтопровід може відновити функціонування, оскільки фахівці забезпечили базові умови для поновлення роботи системи та обладнання. Водночас він зауважив, що немає гарантій від повторних атак на інфраструктуру.

За словами Зеленського, Україна пов’язує відновлення роботи «Дружби» з розблокуванням європейського пакета підтримки, який уже був схвалений Європейською радою.

Також президент повідомив, що на квітень і травень забезпечені необхідні обсяги постачання пального в Україну. Крім того, вже цього тижня готується зустріч у форматі енергетичного «Рамштайну», де планують прискорити отримання фінансування для відновлення та захисту енергетичної інфраструктури.

Окремо Зеленський наголосив на необхідності посилення санкційного тиску на Росію та подальшої диверсифікації постачання енергоносіїв у Європу.