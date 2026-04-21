        Японія вперше після Другої світової війни дозволила експорт летальної зброї

        Сергій Бордовський
        21 Квітня 2026 21:36
        Прем'єр-міністр Японії Санае Такаїчі (ліворуч) та міністр оборони Шінджіро Коїдзумі напередодні засідання Кабінету міністрів у Токіо 21 квітня 2026 року / Фото: Kyodo
        Японія вперше після Другої світової війни дозволила експорт летальної зброї за кордон. Відповідні зміни уряд ухвалив для посилення оборонної співпраці з партнерами.

        Як повідомляє Kyodo News, уряд Японії переглянув правила експорту оборонного обладнання, що дозволяє продаж зброї за кордон. Рішення затвердили Кабінет міністрів і Рада національної безпеки.

        Зміни стосуються так званих «трьох принципів передачі оборонного обладнання та технологій», які раніше обмежували експорт лише не бойовими категоріями, зокрема транспортом, спостереженням і рятувальними засобами.

        Після перегляду ці обмеження скасували, що відкриває можливість експорту озброєнь, зокрема ракет і військових кораблів. Водночас формально зберігається заборона на постачання до країн, де тривають бойові дії, але передбачені винятки з огляду на безпекові інтереси Японії та операції США в Індо-Тихоокеанському регіоні.

        Генеральний секретар уряду Мінору Кіхара заявив, що країна продовжить дотримуватися своїх принципів як «миролюбної держави».

        Прем’єр-міністерка Санае Такаїчі наголосила, що в сучасних умовах жодна країна не може самостійно гарантувати власну безпеку, тому необхідно розвивати співпрацю з партнерами, зокрема у сфері оборонного обладнання.

        Згідно з новими правилами, оборонну продукцію поділятимуть на «зброю» і «незброю». Експорт систем без летальних властивостей не обмежуватиметься, тоді як постачання зброї дозволятиметься лише країнам, які мають із Японією угоди про захист секретної інформації.

        Наразі такі угоди укладені з 17 державами, включно зі США та Великою Британією.

        Рішення може викликати критику опозиції, яка вважає, що парламент має попередньо схвалювати такі поставки, щоб уникнути втягування країни в конфлікти або гонку озброєнь.

        Влада також планує посилити контроль за використанням експортованої техніки, зокрема шляхом перевірок у країнах-отримувачах.


