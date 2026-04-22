Смертельна ДТП у Болгарії: пасажирський автобус в’їхав у групу українців, двоє загинули

22 квітня, близько 7:00, у Болгарії поблизу пункту пропуску Малко-Тирново на кордоні з Туреччиною сталася аварія за участю автобуса з українською реєстрацією. Унаслідок інциденту загинули щонайменше двоє людей, 16 громадян України постраждали.

Про це повідомляє Болгарське національне радіо.

За попередніми даними, автобус зупинився на схилі через те, що в нього закінчилося пальне, після чого почав рухатися назад і наїхав на людей, які чекали позаду. Найбільш тяжко постраждалих доправляють до обласної лікарні в Бургасі, щонайменше вісім із них перебувають у важкому стані.

Інші постраждалі, серед яких є діти, розміщені в денному центрі для людей похилого віку в прикордонному місті. Усім їм надають необхідну допомогу.

Повідомляється, що в автобусі перебували понад 37 українських біженців, які проживають у Бургасі та прямували до Туреччини на екскурсію.

Одного з водіїв автобуса затримали, він перебуває в районному поліцейському управлінні Малко-Тирново.