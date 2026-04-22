Esquire: Перед заявами Трампа фіксують підозрілі біржові операції, трейдери отримують надприбутки

На фінансових ринках зафіксували підозрілі стрибки торгівлі безпосередньо перед публічними заявами президента США Дональда Трампа. Частина аналітиків вважає, що це може свідчити про використання закритої інформації для отримання прибутку.

Про це пише Esquire.

Під час другого президентського терміну Дональда Трампа трейдери неодноразово робили великі ставки за кілька годин або навіть хвилин до його публічних заяв, що впливали на ринки. Аналіз даних про обсяги торгівлі на фінансових ринках показав регулярні різкі сплески активності перед публікаціями у соцмережах або інтерв’ю глави держави.

Зокрема, через дев’ять днів після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану Трамп заявив в інтерв’ю, що конфлікт «практично завершений». Після цього ціни на нафту впали приблизно на 25%. Водночас дані ринку свідчать, що значне зростання ставок на падіння ціни нафти відбулося за 47 хвилин до появи цієї інформації у публічному просторі.

Аналогічна ситуація сталася 23 березня, коли Трамп повідомив про «дуже хороші та продуктивні переговори» з Іраном щодо повного врегулювання конфлікту. Після цього фондові ринки зросли, а ціни на нафту різко впали. За даними аналізу, за 14 хвилин до цієї заяви було зафіксовано незвично високу активність ставок на нафтовому ринку.

Схожі тенденції спостерігалися і поза контекстом війни. 2 квітня минулого року Трамп оголосив про масштабні мита на імпорт, що призвело до падіння світових фондових ринків. Через тиждень він заявив про 90-денну паузу в їх запровадженні (крім Китаю), після чого індекс S&P 500 зріс на 9,5% за день. При цьому значні ставки на зростання ринку почали фіксуватися за 18 хвилин до офіційної заяви.

Частина аналітиків вважає, що така поведінка ринку має ознаки інсайдерської торгівлі, коли операції здійснюються на основі інформації, недоступної широкому загалу. Інші експерти припускають, що трейдери могли навчитися передбачати дії президента.