Росія атакувала Запоріжжя, Одесу, Дніпро та Харків: одна людина загинула

22 квітня російські війська завдали удару по транспортній інфраструктурі Запоріжжя. Унаслідок атаки загинув чоловік, ще одна людина дістала поранення.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Упродовж доби окупанти завдали 511 ударів по 35 населених пунктах Запорізької області. Одна людина загинула, ще восьмеро дістали поранення внаслідок російських атак.

Вранці росіяни атакували Дніпро. За інформацією начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи, внаслідок влучань сталося кілька пожеж. Пошкоджено житлові будинки та авто. Попередньо, минулося без постраждалих.

Як повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, уночі та вранці росіяни атакували інфраструктуру Одесу двома хвилями ударних безпілотників. Люди та цивільна забудова не постраждали.

У Харкові близько опівночі зафіксували влучання БпЛА “Молнія” в інфраструктурний об’єкт у Слобідському районі. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, обійшлося без постраждалих.