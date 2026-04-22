Росія запустила по Україні 215 безпілотників, 189 БпЛА знешкоджено

У ніч на 22 квітня російські війська здійснили масовану атаку на Україну 215 безпілотниками різних типів. Сили ППО збили або подавили 189 дронів, однак зафіксовані влучання.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Починаючи з 18:00 21 квітня противник атакував Україну 215 ударними БпЛА Shahed, “Гербера”, “Італмас” та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово, Чауда ТОТ АР Крим. Близько 140 із них – “шахеди”.

Станом на 8:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 189 російських БпЛА різних типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на шести локаціях.