        Українська ППО відбила атаку 142 російських безпілотників: більшість дронів знищено

        Галина Шподарева
        20 Квітня 2026 08:42
        Фрагменти збитого російського БпЛА / Фото архівне: Поліція Харківщини
        Фрагменти збитого російського БпЛА / Фото архівне: Поліція Харківщини

        У ніч на 20 квітня російські війська атакували Україну 142 ударними безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили 113 БпЛА.

        Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

        Починаючи з 18:00 19 квітня РФ атакувала Україну 142 ударними БпЛА Shahed, зокрема реактивними, “Гербера”, “Італмас” та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, ТОТ Донецьк, Гвардійське ТОТ АР Крим. Близько 100 із них – “шахеди”.

        Станом на 8:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 113 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

        Зафіксовано влучання 28 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння уламків на шести локаціях.


