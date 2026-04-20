Українська ППО відбила атаку 142 російських безпілотників: більшість дронів знищено

У ніч на 20 квітня російські війська атакували Україну 142 ударними безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили 113 БпЛА.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Починаючи з 18:00 19 квітня РФ атакувала Україну 142 ударними БпЛА Shahed, зокрема реактивними, “Гербера”, “Італмас” та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, ТОТ Донецьк, Гвардійське ТОТ АР Крим. Близько 100 із них – “шахеди”.

Станом на 8:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 113 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 28 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння уламків на шести локаціях.