        Техно

        Українська РЕБ “Ліма” за три місяці зірвала наведення 26 ракет “Кинджал”

        Віктор Алєксєєв
        20 Квітня 2026 15:43
        читать на русском →
        Ракета Х-47 "Кинджал" / Фото з відкритих джерел
        Українська система РЕБ “Ліма”, яку розробили у 2022 році для протидії БпЛА, за три місяці 2026 року відхилила або знешкодила 26 аеробалістичних ракет Х-47М2 “Кинджал”. А загалом із початку застосування — 58 ракет цього типу. Про це LIGA.net повідомила компанія Cascade Systems.

        “Ліма” — система РЕБ стратегічного рівня. Вона здійснює радіоелектронний вплив на супутникову навігацію цілей, зокрема GNSS. У результаті порушується точність наведення або відбувається відхилення від курсу.

        За даними розробника, система також відхилила 33 крилаті ракети та понад 10 000 БпЛА. У зоні її дії більшість керованих авіабомб не досягає цілей.

        У Сухопутних військах зазначають, що така модель дозволяє формувати багаторівневу оборону та частково зменшувати навантаження на зенітні системи. “Ліму” інтегрують у систему ППО як додатковий рівень — вона працює по цілях, які не перехопили на попередніх етапах.


        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини