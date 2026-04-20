Українська РЕБ “Ліма” за три місяці зірвала наведення 26 ракет “Кинджал”

Українська система РЕБ “Ліма”, яку розробили у 2022 році для протидії БпЛА, за три місяці 2026 року відхилила або знешкодила 26 аеробалістичних ракет Х-47М2 “Кинджал”. А загалом із початку застосування — 58 ракет цього типу. Про це LIGA.net повідомила компанія Cascade Systems.

“Ліма” — система РЕБ стратегічного рівня. Вона здійснює радіоелектронний вплив на супутникову навігацію цілей, зокрема GNSS. У результаті порушується точність наведення або відбувається відхилення від курсу.

За даними розробника, система також відхилила 33 крилаті ракети та понад 10 000 БпЛА. У зоні її дії більшість керованих авіабомб не досягає цілей.

У Сухопутних військах зазначають, що така модель дозволяє формувати багаторівневу оборону та частково зменшувати навантаження на зенітні системи. “Ліму” інтегрують у систему ППО як додатковий рівень — вона працює по цілях, які не перехопили на попередніх етапах.