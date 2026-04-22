Reuters: Сьогодні Україна відновить постачання нафти трубопроводом “Дружба”

23 квітня Україна планує відновити прокачування нафти через трубопровід “Дружба”. Йдеться про транспортування сировини до Угорщини та Словаччини.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Відновлення транспортування нафти трубопроводом “Дружба” заплановано на другу половину дня. Першу заявку на транзит уже подала угорська нафтова компанія MOL.

“Прокачування нафти заплановано на обідній час”, — повідомило джерело,

Очікується, що початкові обсяги постачання будуть розподілені порівну між Угорщиною та Словаччиною.

Як зазначається, відновлення прокачування відбувається на тлі прагнення Києва розблокувати кредит Європейського Союзу на суму 90 мільярдів євро, який є критично важливим для країни.