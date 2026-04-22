5,6 млн грн збитків на закупівлях РЕБ для військових: викрито організовану групу

Чотирьох учасників організованої групи підозрюють у розтраті 5,6 млн грн бюджетних коштів, призначених для допомоги військовим. Встановлено, що військові частини мали отримати 40 станцій РЕБ, однак фактично обладнання не постачалося.

Про це повідомили в Спецпрокуратурі Східного регіону.

За даними слідства, до групи входили фізична особа-підприємець, директор комунального підприємства, адвокат і керівник товариства. Вони організували надсилання підроблених листів нібито від військових частин, які виконують бойові завдання на Донецькому та Запорізькому напрямках, із проханням закупити станції РЕБ.

На підставі цих звернень Сіверськодонецька міська військова адміністрація виділяла кошти комунальному підприємству, яке укладало фіктивні договори з підконтрольними структурами. Насправді обладнання не закуповувалося і не постачалося, а для прикриття оформлювалися підроблені документи.

“У 2024 році між комунальним підприємством та товариством було укладено два договори на закупівлю станцій РЕБ для потреб військових частин. 40 придбаних станцій на папері та нуль отриманих військовими частинами. Не зважаючи на це, понад 5,6 млн грн бюджетних коштів було перераховано підрядникові за 100% виконання договірних зобов’язань. Щоб оборудка виглядала легальною, провели всі операцій, але фактично за бюджетні гроші продавали, купували та постачали повітря. Станції РЕБ уявні, а гроші реальні”, – розповіли в Нацполіції.

Надалі кошти перераховувалися на рахунки підконтрольних підприємств, переводилися у готівку та розподілялися між учасниками групи. Під час обшуків вилучено мобільні телефони та фінансову документацію.

Учасникам групи повідомлено про підозру за ч.ч. 2, 3, 5 ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.