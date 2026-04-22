Мукачівця, який жорстоко забив колишню дружину, засудили на 9 років

Мукачівський міськрайонний суд визнав чоловіка винним у заподіянні умисних тяжких тілесних ушкоджень з особливою жорстокістю, що спричинили смерть його колишньої дружини. Йому призначили 9 років позбавлення волі, а також зобов’язали виплатити матері загиблої 1 мільйон гривень моральної шкоди.

Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.

Трагедія сталася наприкінці березня 2024 року в Мукачеві. Як встановив суд, 25 березня чоловік зустрівся з колишньою дружиною, після чого вони поїхали до будинку знайомого, де планували провести кілька днів.

Реклама

Реклама

Між ними виник конфлікт на ґрунті давніх неприязних стосунків. За даними слідства, під час сварки чоловік жорстоко побив жінку руками, ногами та сторонніми предметами. Окрім цього, експертами зафіксовано в неї на тілі щонайменше 13 опіків розжареним предметом – імовірно металевою ложкою – на різних частинах тіла.

У потерпілої виявили десятки травм: множинні синці по всьому тілу, переломи, черепно-мозкову травму та інші. Частина ушкоджень свідчить про те, що жінка намагалася захищатися. Під час огляду місця події виявлено сліди кривавих бризок по всьому будинку та навіть на стелі.

Попри критичний стан колишньої дружини, обвинувачений викликав швидку лише через два дні. Увесь цей час потерпіла не приходила до тями, за його словами, «вона спала».

Лікарі шість діб боролися за її життя, однак врятувати жінку не вдалося.

У суді обвинувачений частково визнав провину, але стверджував, що смертельні травми жінка могла отримати внаслідок падіння зі сходів. Цю версію, як зазначається, спростували результати експертиз, які підтвердили систематичне і цілеспрямоване побиття.

Також у суді повідомили, що чоловік і раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за побиття колишньої дружини та вчинення домашнього насильства. Родичі та знайомі потерпілої підтвердили, що вона тривалий час зазнавала фізичного насильства та боялася колишнього чоловіка.

У судових дебатах керівник Мукачівської прокуратури Юрій Домніцький просив призначити обвинуваченому максимальне покарання, передбачене інкримінованою статтею, — 10 років ув’язнення. Водночас суд, дослідивши матеріали справи, визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 121 КК України та засудив його до 9 років позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили він і надалі перебуватиме під вартою у Закарпатській УВП №9. Окрім цього, суд повністю задовольнив цивільний позов матері загиблої та постановив стягнути із засудженого 1 мільйон гривень моральної шкоди.

Також зазначається, що спільна дитина пари пережила значну психологічну травму через насильство в родині і наразі проживає з рідними матері.