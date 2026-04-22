Україна не може чекати, поки закінчиться війна в Ірані – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що війна в Ірані відволікає міжнародну увагу від російської агресії проти України. Він наголосив, що відкладати переговори щодо України до завершення цього конфлікту є серйозним ризиком.

В інтерв’ю CNN Зеленський зазначив, що технічні переговори зі США тривають, однак наразі він не бачить можливості для зустрічей до завершення ситуації навколо Ірану.

Президент підкреслив, що викликом є те, що одна й та сама команда американських переговорників займається як питанням війни в Ірані, так і війною в Україні.

Він також зазначив, що розуміє фокус США на війні з Іраном, однак наголосив, що Україну не можна відкладати «на потім», адже бойові дії тривають.

Окремо Зеленський повідомив, що через війну виникають проблеми з постачанням озброєння, зокрема протибалістичних ракет, яких Україна отримує недостатньо через обмежені виробничі можливості у США.

Президент зробив заяву після схвалення Євросоюзом кредиту для України обсягом 90 млрд євро. За його словами, ці кошти є питанням життя і виживання для країни.

Він зазначив, що без цього фінансування Україна не може виробляти зброю в необхідних обсягах. Як приклад він навів виробництво дронів-перехоплювачів: наразі Україна виготовляє близько 1000 одиниць на день, хоча має можливість виробляти до 2000.

За словами Зеленського, країні критично необхідне фінансування для оборони та продовження боротьби.