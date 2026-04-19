Наступного тижня будуть новини про ППО та безпекові домовленості — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський анонсував важливі новини щодо протиповітряної оборони вже наступного тижня. Йдеться про нові домовленості у сфері безпеки з міжнародними партнерами.

Про це заявив Володимир Зеленський у своєму зверненні.

За його словами, ППО, підтримка армії та забезпечення оборони залишаються незмінними пріоритетами України.

Зеленський повідомив, що готуються нові безпекові домовленості, над якими працює міністр оборони Рустем Умєров.

Зокрема, вже досягнуто домовленості про безпекову співпрацю з Індією, яку наразі фіналізують на рівні документів.

Також Україна готується до нової роботи з європейськими партнерами для розблокування пакета підтримки, який уже ухвалений, але досі не почав надходити.

Окремо президент згадав питання санкцій проти Росії, зазначивши, що їхній тиск має змушувати Москву до реальної дипломатії.

Він також розкритикував рішення США щодо послаблення нафтових санкцій проти Росії, наголосивши, що кожен долар від експорту нафти лише продовжує війну.

Водночас Зеленський підкреслив, що навіть ці ресурси не допоможуть Росії вирішити її проблеми, а українські санкційні та військові інструменти продовжують діяти.