Генштаб: від початку доби РФ атакувала позиції Сил оборони 49 разів

Від початку доби російські війська 49 разів атакували позиції Сил оборони України. Найбільша активність зафіксована на Покровському та Костянтинівському напрямках, де тривають бої.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ станом на 16:00 22 квітня.

Зазначається, що тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. На Сумщині під вогнем опинилися Рижівка, Бачівськ, Голишівське, Кореньок, Будки та Малушине, а авіаударів зазнали Чернацьке та Вільна Слобода.

Реклама

Реклама

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 68 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема чотири — із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Також зафіксовано два авіаудари із застосуванням шести керованих бомб.

На Південно-Слобожанському, Слов’янському та Придніпровському напрямках активних бойових дій з боку противника не зафіксовано.

На Куп’янському напрямку російські війська двічі атакували позиції ЗСУ в районах Петропавлівки та Ківшарівки. Одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку відбувся один штурм у напрямку Дробишевого.

На Краматорському напрямку українські військові відбили атаку поблизу Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано дев’ять атак у районах Костянтинівки, Плещіївки, Олександро-Шультиного, Іванопілля та Іллінівки.

Найбільш інтенсивні бої тривають на Покровському напрямку, де окупанти 20 разів намагалися просунутися вперед у районах Софіївки, Новопавлівки, Торецького, Родинського, Мирнограда, Гришиного, Котлиного, Удачного та у напрямку Кучерового Яру. Три боєзіткнення тривають.

На Олександрівському напрямку ворог здійснив одну атаку поблизу Олександрограда.

На Гуляйпільському напрямку українські військові відбили десять атак у районах Добропілля, Гіркого, Залізничного, Зеленого, Староукраїнки та Цвіткового. Водночас противник завдав авіаударів по Верхній Терсі, Копанях, Гуляйполю, Староукраїнці, Тимошівці, Цвітковому та Долинці.

На Оріхівському напрямку зафіксовано наступ у напрямку Новоандріївки, а також авіаудари по Комишувасі, Новорозівці, Ясній Поляні та Юрківці.

На інших напрямках суттєвих змін не зафіксовано, спроб просування противника не виявлено.