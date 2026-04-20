Росіяни 52 рази атакували позиції ЗСУ від початку доби

Від початку доби 20 квітня російські війська здійснили 52 атаки на позиції Сил оборони України. Бої тривають на низці напрямків, зокрема на Покровському та Костянтинівському.

Як повідомляє Генеральний штаб, тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Під вогнем опинилися населені пункти Сумської області — Рогізне, Бачівськ, Малушине, Іскрисківщина, Прогрес, Сопич, Волфине, Кореньок, а також Красний Хутір на Чернігівщині.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник тричі атакував позиції українських військових, завдав п’яти авіаударів, скинув дев’ять авіабомб і здійснив 30 обстрілів, зокрема два — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі штурмував позиції в районах Стариці та Вільчі. На Куп’янському напрямку зафіксовано чотири спроби покращити тактичне положення у напрямках Куп’янська, Ківшарівки та Новоосинового, два боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку українські військові відбили спробу просування поблизу Кармазинівки. На Слов’янському та Краматорському напрямках активних бойових дій не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 13 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Олександро-Шультиного, Степанівки та Софіївки. Два боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку противник 17 разів намагався витіснити українські підрозділи з позицій у районах Родинського, Червоного Лиману, Покровська, Удачного, Філії та в напрямках Кучерового Яру, Василівки та Новопавлівки. Два боєзіткнення тривають.

На Олександрівському напрямку ворог двічі наступав у напрямках Калинівського та Злагоди. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили вісім атак поблизу Добропілля, Цвіткового, Залізничного, Гіркого, Гуляйпільського та в районі Гуляйполя, ще два боєзіткнення тривають. Також зафіксовано авіаудар у районі Цвіткового.

На Оріхівському напрямку наступальних дій не було, однак ворог завдав авіаудару по Оріхову. На Придніпровському напрямку російські війська здійснили безуспішну штурмову спробу в напрямку Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін не відбулося, спроб просування не зафіксовано. Українські війська продовжують виснажувати противника вздовж усієї лінії фронту та в тилу.