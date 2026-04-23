Кількість постраждалих від удару РФ по Дніпру зросла до десяти, двоє людей загинули

У ніч на 23 квітня РФ завдала удару по Дніпру. Внаслідок влучання у багатоповерхівку загинули двоє людей, відомо про десятьох постраждалих.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Серед десятьох постраждалих внаслідок російського удару по Дніпру – двоє дітей: дівчата 9 та 14 років. Четверо поранених госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Двоє людей загинули. Один із мешканців не виходить на звʼязок.

Пошкоджені 13-поверхівка, магазин, авто, адмінбудівля та будівля, що не експлуатувалася.