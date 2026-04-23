        Кількість постраждалих від удару РФ по Дніпру зросла до десяти, двоє людей загинули

        Галина Шподарева
        23 Квітня 2026 08:53
        Медики на місці удару РФ у Дніпрі / Фото: Дніпропетровська ОВА
        У ніч на 23 квітня РФ завдала удару по Дніпру. Внаслідок влучання у багатоповерхівку загинули двоє людей, відомо про десятьох постраждалих.

        Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

        Серед десятьох постраждалих внаслідок російського удару по Дніпру – двоє дітей: дівчата 9 та 14 років. Четверо поранених госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

        Двоє людей загинули. Один із мешканців не виходить на звʼязок.

        Пошкоджені 13-поверхівка, магазин, авто, адмінбудівля та будівля, що не експлуатувалася.

        Пошкоджений внаслідок удару РФ будинок у Дніпрі / Фото: Дніпропетровська ОВА

