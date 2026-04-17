У Львові лікар помер після отруєння зеленню, схожою на черемшу

У Львові внаслідок отруєння помер 67-річний лікар Зиновій Полянський, його дружина потрапила до лікарні у важкому стані. За попередніми даними, подружжя могло вжити отруйну рослину, переплутавши її з черемшею.

Про це повідомляє BBC News Україна. Подружжя госпіталізували 10 квітня до Університетської лікарні Львова, а перші симптоми сильного отруєння з’явилися ще 6 квітня.

За словами лікарів, пацієнти скаржилися на сильну нудоту, блювоту, діарею до 20 разів на добу, біль у животі та слабкість. Спочатку вони намагалися лікуватися вдома, однак стан погіршувався.

Реклама

Реклама

Чоловіка госпіталізували у критичному стані, йому проводили штучну вентиляцію легень та нирково-замісну терапію. Попри зусилля медиків, 12 квітня він помер. Його дружину вдалося врятувати, її стан покращився.

Лікарі припускають, що симптоми відповідають отруєнню колхіцином — токсичною речовиною, яка міститься в рослині пізньоцвіт. Водночас остаточну причину має встановити судово-медична експертиза.

Фахівці зазначають, що пізньоцвіт є однією з найотруйніших рослин в Україні. Його листя можуть випадково потрапити до пучка черемші, оскільки обидві рослини ростуть поруч у дикій природі.

За даними ботаніків, черемшу можна відрізнити за характерним часниковим запахом, тоді як пізньоцвіт такого аромату не має. Водночас молоді рослини можуть бути схожими, що створює ризик помилки.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 КК України з відміткою «нещасний випадок» і встановлює обставини трагедії.

Лікарі та фахівці закликають бути особливо обережними в сезон дикої зелені та не вживати рослини невідомого походження.