        Суспільство

        Межі Пермі освятили після нальоту безпілотників

        Віктор Алєксєєв
        18 Травня 2026 17:31
        читать на русском →
        Митрополит об’їхав Перм з іконою після нальоту безпілотників / Фото: Пермська митрополія
        Митрополит об’їхав Перм з іконою після нальоту безпілотників / Фото: Пермська митрополія

        У російській Пермі після атаки безпілотників провели обряд освячення меж міста з іконою Божої Матері «Пермська».

        Як повідомила Пермська митрополія, митрополит Пермський і Кунгурський Мефодій об’їхав місто з іконою після нальоту дронів.

        У митрополії пояснили, що подібні обряди проводять «під час складних історичних подій, потрясінь, епідемій і нашестя інородців».

        Реклама
        Реклама

        30 квітня дрон “Лютий” Сил оборони Україні влучив по новому об’єкту нафтової інфраструктури Російської Федерації у Пермі, встановили OSINTери. Загорілось устаткування на нафтопереробному заводі “Лукойл-Пермнефтеоргсинтез” і, до всього, поширюється пожежа на нафтових резервуарах перекачувальної підстанції.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov