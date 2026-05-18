Межі Пермі освятили після нальоту безпілотників

У російській Пермі після атаки безпілотників провели обряд освячення меж міста з іконою Божої Матері «Пермська».

Як повідомила Пермська митрополія, митрополит Пермський і Кунгурський Мефодій об’їхав місто з іконою після нальоту дронів.

У митрополії пояснили, що подібні обряди проводять «під час складних історичних подій, потрясінь, епідемій і нашестя інородців».

30 квітня дрон “Лютий” Сил оборони Україні влучив по новому об’єкту нафтової інфраструктури Російської Федерації у Пермі, встановили OSINTери. Загорілось устаткування на нафтопереробному заводі “Лукойл-Пермнефтеоргсинтез” і, до всього, поширюється пожежа на нафтових резервуарах перекачувальної підстанції.