Яка зарплата астронавтів місії Artemis — цифри здивували

Астронавти місії Artemis, які здійснили 10-денний політ до зворотного боку Місяця, отримують зарплату на рівні звичайних професій. Попри складність і ризики місії, додаткових виплат за політ у космос не передбачено.

Про це повідомляє The Sun. За даними NASA, середня зарплата астронавта становить близько 152 тисяч доларів на рік і не змінюється залежно від того, перебуває він у космосі чи на Землі.

Зокрема, учасники місії — Рід Вайзман, Віктор Гловер, Крістіна Кох і Джеремі Хансен — отримують стандартну оплату без надбавок за небезпеку, понаднормову роботу чи досягнення.

Реклама

Реклама

Водночас астронавти мають базові соціальні гарантії, зокрема страхування, оплачувану відпустку та пенсійні програми, а також додаткові пільги — компенсацію транспорту, проживання й харчування.

Попри унікальність роботи, рівень доходів астронавтів порівнюють із зарплатами фармацевтів, IT-менеджерів або досвідчених інженерів. Наприклад, фармацевти заробляють близько 137 тисяч доларів на рік, а старші IT-менеджери — від 150 до 200 тисяч доларів.

Деякі професії значно перевищують ці доходи. Так, другі пілоти комерційної авіації можуть отримувати до 260 тисяч доларів на рік, капітани великих авіакомпаній — до 500 тисяч, а менеджери Walmart — понад 400 тисяч доларів.

За даними досліджень, навіть рятувальники на пляжах Лос-Анджелеса можуть заробляти до 500 тисяч доларів на рік з урахуванням бонусів і понаднормових виплат.

Водночас конкуренція за роботу астронавта залишається надзвичайно високою — NASA відбирає лише кілька кандидатів із тисяч претендентів.