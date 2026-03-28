У Харкові планують встановити ядерні мініреактори для енергетики

У Харкові розглядають можливість встановлення ядерних мініреакторів для власної генерації електроенергії. Це має допомогти стримувати тарифи та забезпечити стабільність енергопостачання.

Про це повідомили в Харківській міській раді з посиланням на мера Ігоря Терехова. За його словами, такий проєкт насамперед потрібен прифронтовим регіонам, які зазнають постійних атак на критичну інфраструктуру.

Терехов зазначив, що впровадження мініреакторів дозволить громадам мати власне джерело електроенергії та формувати доступні тарифи для населення.

«У нас є цей проєкт, і ми будемо втілювати його в життя. Це новітні технології, вони цілком безпечні», — сказав він.

Міський голова також наголосив на важливості безпекових гарантій для прифронтових територій та необхідності забезпечувати безперебійну роботу інфраструктури, навчальних закладів і лікарень.