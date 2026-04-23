Чутки про невиплату “бойових”: що кажуть у Міноборони

Міністерство оборони заявило, що військовослужбовці отримують усі передбачені виплати, а інформація про їхню затримку не відповідає дійсності. Фінансування вже направлене до військових частин у повному обсязі.

Про це повідомили у Міноборони у відповідь на поширення відповідних повідомлень у мережі.

У відомстві зазначили, що всі військові, які мають право на додаткові виплати, вже їх отримують. Йдеться, зокрема, про «бойові», «окопні» виплати та 30 тисяч гривень за виконання спеціальних завдань.

Реклама

Реклама

Міноборони наголосило, що інформація про те, що у цьому місяці військові нібито не отримають коштів, є неправдивою.

У міністерстві закликали військовослужбовців перевіряти свої банківські рахунки.