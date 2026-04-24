Понад 17 днів без їжі та води на нулі: у 14-й ОМБр зняли командира та понизили керівника корпусу

Військовослужбовці 2-го механізованого батальйону 14-ї бригади ЗСУ, які виконують завдання на Харківському напрямку, понад 17 днів перебувають на позиціях у вкрай складних умовах. За словами рідних захисників, проблеми з постачанням їжі та питної води на позиціях виникали регулярно протягом восьми місяців, а останнім часом ситуація ускладнилася.

Після розголосу у мережі у Генштабі ЗСУ відреагували на ситуацію.

На одній із позицій 14-ї окремої механізованої бригади виявлено проблему з постачанням продовольства: військовослужбовці понад 17 днів перебували без їжі та води. За даними Генерального штабу ЗСУ, попереднє командування бригади приховувало реальний стан справ, унаслідок чого було втрачено частину позицій та допущено прорахунки в забезпеченні.

Реклама

Реклама

Для виправлення ситуації командира 14-ї ОМБр усунули з посади, а командира 10-го армійського корпусу звільнили та призначили з пониженням. Новим командиром бригади став полковник Тарас Максімов, корпус очолив бригадний генерал Артем Богомолов.

Після призначення нового керівництва розпочато службове розслідування щодо посадових осіб бригади, матеріали якого передадуть правоохоронним органам.

“Визначено завдання командувачу угруповання об’єднаних сил генерал-майору Михайлу Драпатому, у чиєму підпорядкуванні перебуває 10-й армійський корпус, щодо проведення перевірки всебічного забезпечення військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї”, – йдеться в повідомленні.

За інформацією Генштабу, на позиції вже доставлено черговий вантаж із продовольством, а “за наявності сприятливих умов” планується негайна евакуація військовослужбовців.