Уряд спростив закупівлю пікапів для війська

Уряд України спростив закупівлю пікапів та іншого транспорту для військових. Це дозволить підрозділам швидше отримувати необхідну техніку.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

За його словами, уряд надав Агенції оборонних закупівель ДОТ статус централізованої закупівельної організації. Вона адмініструватиме електронний каталог Prozorro Market і візьме на себе взаємодію з ринком та частину бюрократичних процедур.

Основний акцент зроблено на закупівлі пікапів, які є однією з найбільш затребуваних категорій транспорту на фронті.

Агенція відповідатиме за ключові етапи закупівлі, зокрема проведення ринкових консультацій, формування технічних вимог, встановлення кваліфікаційних критеріїв, а також відбір і перевірку постачальників.

Передбачається, що підрозділам достатньо буде обрати необхідну категорію та специфікацію в каталозі, після чого система автоматично визначить постачальника з найкращою пропозицією серед перевірених.

Крім того, на першому етапі до каталогу включать мотоцикли, квадроцикли та багі, які забезпечують мобільність підрозділів.

Федоров наголосив, що мета змін — зробити закупівлі максимально простими, швидкими та ефективними, щоб військові могли оперативно отримувати необхідний транспорт для виконання бойових завдань.

У подальшому планується розширити перелік товарів для замовників Сил оборони.