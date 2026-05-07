Tesla відкликає у США понад 200 тисяч авто: у чому проблема

У США компанія Tesla відкликає майже 219 тисяч автомобілів через проблему із зображенням камери заднього виду. Затримка під час увімкнення задньої передачі може підвищити ризик ДТП.

Про це пише Reuters.

Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) повідомило, що Tesla відкликає 218 868 автомобілів через несправність, пов’язану з камерою заднього виду.

Йдеться про затримку появи зображення на дисплеї після перемикання автомобіля на задню передачу. У NHTSA зазначили, що це може обмежувати видимість для водія та підвищувати ризик аварії.

Відкликання стосується окремих автомобілів Model 3, Model Y, Model S і Model X.

Для усунення проблеми Tesla вже випустила оновлення програмного забезпечення, яке встановлюється дистанційно.

Минулого місяця NHTSA також завершило розслідування щодо близько 2,6 мільйона автомобілів Tesla через функцію дистанційного переміщення авто. Регулятор дійшов висновку, що вона була пов’язана лише з інцидентами на низькій швидкості.