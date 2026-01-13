Tesla повернула семимісний салон до Model Y 2026 року

Компанія Tesla відкрила можливість замовлення семимісного салону для Model Y модельного року 2026. Опція з третім рядом сидінь уже доступна в онлайн-конфігураторі в США та передбачає додаткову плату близько 2,5 тис. доларів.

Model Y знову доступна у семимісній версії: Tesla відкрила опцію для 2026 року / Фото: Tesla

Семимісна конфігурація пропонується для версії Long Range з повним приводом. Третій ряд сидінь орієнтований насамперед на дітей або короткі поїздки, однак дозволяє збільшити пасажиромісткість автомобіля без переходу на більший SUV.

Раніше Tesla тимчасово відмовилася від семимісної версії Model Y після оновлення моделі на початку 2025 року. Повернення цієї опції стало відповіддю на попит з боку покупців, які використовують електрокросовер як сімейний автомобіль.

