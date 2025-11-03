Tesla фіксує різке падіння продажів у Європі

Продажі електромобілів Tesla різко знизилися на європейському ринку. За даними профільних асоціацій, компанія Ілона Маска продовжує перебувати у затяжному спаді.

Як пише Bloomberg, найбільше падіння зафіксовано у Швеції, де у жовтні було зареєстровано лише 133 нові Tesla — на 89% менше, ніж торік. У Норвегії, Нідерландах та Італії продажі скоротилися приблизно вдвічі, в Іспанії — майже на третину.

Франція стала винятком: там реєстрації Tesla у жовтні зросли на 2,4%. Водночас це зростання відбувається після різкого обвалу роком раніше — у жовтні 2024 року продажі впали на 47%. Загалом за 10 місяців цього року продажі Tesla у Франції знизилися на 30%.

Раніше компанія повідомила про рекордні продажі у третьому кварталі завдяки покупцям у США, які встигли скористатися податковою знижкою у 7 500 доларів, що діяла до 30 вересня. У Європі ж попит падає вже кілька кварталів поспіль. Аналітики пов’язують це зі старінням модельного ряду та негативною реакцією частини покупців на політичні заяви Ілона Маска, зокрема пов’язані з роботою адміністрації Трампа.

У Tesla раніше пояснювали зниження продажів переходом на оновлену версію Model Y — найпопулярнішої моделі компанії — що тимчасово порушило виробничі процеси. Однак навіть після початку постачання модернізованого автомобіля ситуація не покращилася.

У Німеччині, найбільшому авторинку ЄС, за перші дев’ять місяців року продажі електромобілів загалом зросли на 38%, тоді як продажі Tesla там впали на 50%.

Європейські дилери очікують, що компанія вдаватиметься до подальших знижок і маркетингових кампаній, аби утримати позиції на ринку.