День автомобіліста 2025 в Україні: кого і як треба привітати

26 жовтня 2025 року українці відзначають День автомобіліста і дорожника — професійне свято всіх, хто щодня забезпечує безпеку та рух країни. Детальніше про історію, традиції та гарні привітання до цього дня — у матеріалі Головне в Україні.

Свято встановлене Указом Президента України № 452/93 від 13 жовтня 1993 року і традиційно відзначається в останню неділю жовтня. День автомобіліста — це не лише подяка професійним водіям, механікам, інженерам і дорожникам, а й вшанування всіх, хто кермує з любов’ю до дороги.

Історія та значення свята

Витоки Дня автомобіліста сягають радянських часів, коли подібне свято вперше з’явилося у календарі у 1980-х роках. Після здобуття незалежності Україна зберегла традицію, надавши їй нового змісту.

Сьогодні це день подяки тим, хто перевозить вантажі, пасажирів, ремонтує авто, розбудовує дороги та забезпечує роботу транспортної інфраструктури.

Автомобільна галузь залишається важливою складовою економіки України, особливо під час війни, коли від злагодженої роботи транспорту часто залежить постачання, евакуація та гуманітарна допомога.

Як відзначають День автомобіліста

Традиційно цього дня в Україні проводять урочисті заходи, нагороджують найкращих працівників транспортної сфери, влаштовують тематичні виставки й автопробіги. У автошколах та компаніях — корпоративні привітання і зустрічі колективів.

Автолюбителі також святкують цей день неофіційно — збираються на виїзди, діляться історіями про улюблені машини та бажають одне одному рівних доріг і надійних моторів.

Привітання з Днем автомобіліста 2025

Короткі привітання:

– З Днем автомобіліста! Хай кожна дорога буде рівною, а двигун — надійним!

– Бажаємо безпечних поїздок, чистого неба і зеленого світла на всіх дорогах!

– Хай твій автомобіль ніколи не підводить, а поїздки приносять лише задоволення!

У віршах:

Хай дорога буде рівна,

Хай веде завжди вперед.

І автомобіль твій вірний

Не зрадить в будь-який момент!

Для колег і партнерів:

– З нагоди Дня автомобіліста бажаємо стабільної роботи транспорту, безпеки на дорогах і вдалих маршрутів!

– Нехай ваш шлях буде успішним, паливо — дешевим, а кожна поїздка — комфортною!

У прозі:

– Щиро вітаємо з Днем автомобіліста! Ваша праця — це рух країни вперед. Нехай кожен кілометр приносить нові можливості, а дороги завжди ведуть до успіху й дому.

День автомобіліста — це свято тих, хто не уявляє життя без дороги. Тож вітаємо всіх, хто за кермом, і бажаємо головного — безпечного маршруту щодня!