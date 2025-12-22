“Дякую, що долаєте темряву”: Зеленський привітав енергетиків із професійним святом

Президент України Володимир Зеленський привітав працівників енергетичної галузі з Днем енергетика та подякував їм за щоденну роботу в умовах війни. Він наголосив, що енергетика є однією з основ нормального життя, а світло й тепло — тим, без чого неможливо жити.

Фото: ДТЕК, Львівобленерго, Roman Pilipey для AFP Photo, Харківобленерго, Влада та Костянтин Ліберови.

За словами глави держави, вже майже чотири роки Росія цілеспрямовано намагається зруйнувати цю основу для мільйонів українців, однак попри складну ситуацію світло завжди повертається. Зеленський підкреслив, що за кожним увімкненням стоять конкретні люди — енергетики, які працюють цілодобово.

Президент подякував ремонтним бригадам, які відновлюють пошкоджені мережі та генерацію після ударів, усім, хто стабілізує енергосистему, забезпечує постачання електрики, роботу станцій і енергооб’єктів, зокрема в прифронтових районах. Він наголосив, що завдяки енергетикам Україна живе й тримається, та побажав їм сил і витримки, привітавши з професійним святом.

Реклама