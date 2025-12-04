Двоє цивільних поранені через атаку дронів на Чернігівщині — один у вкрай тяжкому стані

На Чернігівщині російські дрони атакували Городню та передмістя Чернігова. Постраждали двоє цивільних, є руйнування інфраструктури та житла.

Ворожі дрони вдарили по Городні: поранені працівники підприємства, зруйновані склад і техніка / Фото: Нацполіція

Начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомив, що область зазнала атаки ворожих безпілотників. У Городні внаслідок ударів дронами поранено двох цивільних чоловіків 54 та 33 років — працівників місцевого деревообробного підприємства. Одного з них у вкрай тяжкому стані госпіталізують до обласної лікарні, інший перебуває під наглядом медиків у Городні.

Внаслідок атаки пошкоджено склад і техніку підприємства.

Реклама

Реклама

Також агресор завдав удару по одному із сіл у передмісті Чернігова, де пошкоджено житловий будинок.