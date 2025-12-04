        Суспільство

        В окремих штурмових полках виявляли порушення прав бійців, а іноді й “відвертий кримінал”, — військова омбудсманка

        Галина Шподарева
        4 Грудня 2025 14:18
        Український військовий у бліндажі / Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ
        Побиття, незаконне позбавлення волі, погрози життю і здоров’ю — військова омбудсманка розповіла про деякі порушення прав бійців, які було виявлено в окремих штурмових полках ЗСУ під час перевірок.

        Про це Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців та їхніх сімей Ольга Решетилова розповіла в інтерв’ю виданню “Лівий берег”.

        За словами Решетилової, у деяких штурмових полках, куди вона приїздила із перевіркою, зокрема із президентською, виявили масові порушення прав військовослужбовців. В окремих частинах навіть йдеться про “відвертий кримінал” — побиття, погрози життю і здоров’ю військовослужбовців та їхнім рідним, незаконне позбавлення волі.

        Омбудсманка підкреслила, що мова не про всі штурмові полки, а “окремі, яким здалося в якийсь момент, що вони безкарні”.

        За її словами, притягнення до відповідальності командирів цих підрозділів залежить від ефективності розслідування і фактів, які виявлять правоохоронні органи, до яких після перевірок було передано інформацію про виявлені порушення.

        “Далі м’яч на полі Офісу Генерального прокурора і правоохоронних органів. Я сподіваюся, що вони будуть у цьому розслідуванні доволі ефективними”, — зазначила Решетилова.

        Водночас Решетилова відзначила, що наявні в ЗСУ штурмові полки справді ефективні на полі бою.

        “І їм ставлять задачі такого характеру, які виконати надзвичайно складно. Тому я не хотіла б, щоб через сказане повісили тавро на всі штурмові підрозділи. Одна річ — це ефективність, інша — це притягнути до відповідальності за порушення прав військовослужбовців”, — підкреслює омбусманка.


