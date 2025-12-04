        Суспільство

        Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 24 ударних БпЛА: Повітряні сили про нічну атаку на Україну

        Галина Шподарева
        4 Грудня 2025 09:16
        читать на русском →
        Пожежа на місці обстрілу на Дніпропетровщині / Фото: ДСНС
        Пожежа на місці обстрілу на Дніпропетровщині / Фото: ДСНС

        У ніч на 4 грудня, починаючи з 18:00 3 грудня, РФ атакувала Україну двома балістичними ракетами “Іскандер-М” із території Ростовської області та тимчасово окупованого Криму. Також росіяни запустили 138 ударних БпЛА Shahed, “Гербера” і безпілотники інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Брянськ; Чауда (ТОТ АР Крим). Близько 85 із них – “шахеди”.

        Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

        Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

        Реклама
        Реклама

        Станом на 9:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 114 російських дронів різних типів на півночі, півдні та сході країни.

        Зафіксовано влучання балістичних ракет та 24 ударних БпЛА на 14 локаціях.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини