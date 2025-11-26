Зеленський доручив переглянути розподіл особового складу між бригадами

Президент України Володимир Зеленський заявив, що поповнення бойових бригад особовим складом має бути переглянуте. Відповідні напрацювання доручено Генштабу після численних звернень військових під час його поїздки на передову.

Про це Володимир Зеленський написав у Telegram.

Під час чергового засідання Ставки Верховного головнокомандувача 26 листопада обговорювалися запити від бойових підрозділів щодо формування бригад.

За словами Зеленського, майже кожна бригада під час поїздки на фронт звертала увагу на несправедливий розподіл особового складу. Зеленський доручив начальнику Генштабу Андрію Гнатову та заступнику керівника Офісу Президента Павлу Палісі опрацювати це питання і підготувати проєкти рішень найближчим часом.

На Ставці також заслухали детальні доповіді щодо ситуації на основних напрямках — Куп’янському, Покровському та Гуляйпільському.

“Українські воїни продовжують знищувати окупанта, захищають позиції та виконують бойові завдання. Саме це — основа нашої можливості вести перемовини в інтересах України”, — зазначив президент.