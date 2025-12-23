ЗСУ відійшли з Сіверська на Донеччині, — Генштаб

Українські війська відійшли з міста Сіверськ Донецької області. Населений пункт залишається під вогневим контролем ЗСУ.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

“У районі Сіверська тривають важкі бої. Російські окупанти мають відчутну перевагу в живій силі та техніці і попри суттєві втрати продовжують активні наступальні дії. З метою збереження життів наших воїнів та боєздатності підрозділів українські захисники відійшли з населеного пункту “, — йдеться у повідомленні.

Загарбники змогли просунутися за рахунок значної чисельної переваги та постійного тиску малими штурмовими групами у складних погодних умовах

За даними Генштабу, українські війська завдають ураження російським окупантам, перерізається їхня логістика.

Також здійснюється блокування підрозділів противника з метою недопущення їхнього подальшого просування.