        ЗСУ відійшли з Сіверська на Донеччині, — Генштаб

        Галина Шподарева
        23 Грудня 2025 18:35
        Українські військові / Фото: Генштаб ЗСУ
        Українські військові / Фото: Генштаб ЗСУ

        Українські війська відійшли з міста Сіверськ Донецької області. Населений пункт залишається під вогневим контролем ЗСУ.

        Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

        “У районі Сіверська тривають важкі бої. Російські окупанти мають відчутну перевагу в живій силі та техніці і попри суттєві втрати продовжують активні наступальні дії. З метою збереження життів наших воїнів та боєздатності підрозділів українські захисники відійшли з населеного пункту “, — йдеться у повідомленні.

        Загарбники змогли просунутися за рахунок значної чисельної переваги та постійного тиску малими штурмовими групами у складних погодних умовах

        За даними Генштабу, українські війська завдають ураження російським окупантам, перерізається їхня логістика.

        Також здійснюється блокування підрозділів противника з метою недопущення їхнього подальшого просування.


