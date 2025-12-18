Побори у бригаді та самогубство військового: на Хмельниччині судитимуть заступника командира в/ч

До суду скерували обвинувальний акт щодо злочинної організації, яка діяла у військовій частині на Хмельниччині впродовж 2023–2024 років. Слідство встановило факти вимагання коштів у військовослужбовців, погроз відправленням на небезпечні ділянки фронту та доведення одного з них до самогубства.

Про це повідомили у Спецпрокуратурі Західного регіону.

До злочинної організації входили посадові особи військової частини та підлеглі їм військовослужбовці. За даними слідства, впродовж 2023-2024 років у бригаді на Хмельниччині діяла система “поборів”. Її організував заступник командира військової частини, залучивши ще шістьох підлеглих: командира групи матеріального забезпечення, заступника начальника тилу логістики, трьох водіїв і працівника ремонтної майстерні. У разі відмови від участі організатор погрожував відправити їх на найнебезпечніші ділянки фронту.

Організатор забезпечував учасникам схеми нарахування незаконних виплат нібито за службу в районі виконання бойових дій. Половину з отриманих коштів вони віддавали організатору. Деяким при цьому незаконно оформлювали додаткові бойові виплати. Загальні збитки державі склали 5,3 млн грн.

“У березні 2025 року один зі спільників – заступник начальника тилу логістики – не витримав тиску і вчинив самогубство. У передсмертній записці він звинуватив організатора схеми”, – розповіли в спецпрокуратурі.

У червні 2024 року один із військових повідомив про корупцію та як доказ передав 1,5 млн грн, які учасники схеми зібрали для заступника командира військової частини.

Дізнавшись про це, командування намагалося приховати злочин: військового оголосили в розшук нібито через СЗЧ та безпідставно звинуватили у викраденні зброї. Крім того, заступник командира погрожував йому та його родині вбивством, а також мав намір викрасти військовослужбовця.

Заступнику командира інкримінують ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 409, ч. 4 ст. 410, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 129 КК України.

Під час обшуків у нього вилучено 101,1 тис. доларів, майже 200 тис. грн, а також набої та вогнепальну зброю, у викраденні якої безпідставно звинувачували військового.

На майно підозрюваного, набуте після 2022 року, накладено арешт з метою забезпечення відшкодування завданих збитків. Перевіряється законність активів загальною вартістю понад 14 млн грн, зокрема двох квартир в Одесі та Хмельницькому, двох земельних ділянок у курортній зоні, гаража, автомобіля та цінних паперів. Понад 7 млн грн у різних валютах уже передано в управління АРМА.

Дії командира групи матеріального забезпечення кваліфіковано за ч. 3 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 409, ч. 5 ст. 426-1 КК України, а чотирьох солдатів – за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 409 КК України.